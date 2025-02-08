Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Kocaeli\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. D-100 yolunda saat 18.30'da gerçekleşen kazanın ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

08.02.2025 20:57  Güncelleme: 20:59
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Tütünçiftlik Yeniyalı üst geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 AKG 187 plakalı hafif ticari araç, 16 ES 341 otomobil ve 41 AYZ 386 plakalı cip, zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 yolunda trafik 1 saat boyunca aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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