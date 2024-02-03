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Kocaeli Gebze'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Gebze\'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

03.02.2024 16:34
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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