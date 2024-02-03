Kocaeli Gebze\'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.