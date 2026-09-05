Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kocaeli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 30 fişek halinde 32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 65 bin lira ele geçirildi; diğer şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, 30 fişek halinde 32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak salıverildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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