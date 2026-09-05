Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 30 fişek halinde 32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 65 bin lira ele geçirildi; diğer şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, 30 fişek halinde 32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Hamster Coin, Güvenlik, Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
Osimhen’in 50 milyon TL’lik Ferrari’si asfaltı ağlattı Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor binlerce yılan burada Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 20:51:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement