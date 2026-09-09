Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonda 65 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 bin 455 lira değerindeki paraya el konuldu.
Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, 65 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.O, C.T, D.C, İ.K, C.E. ve B.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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