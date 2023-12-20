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Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis yaşamı ve ulaşımı etkiledi - Son Dakika
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Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis yaşamı ve ulaşımı etkiledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Düzce'de ve Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini kısıtladı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler dikkatli olmak zorunda kaldı.

Kocaeli, Düzce ve Karabük\'te sis yaşamı ve ulaşımı etkiledi
20.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:09
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Kocaeli, Düzce ve Karabük'te sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu, Osmangazi Köprüsü mevkilerinde görüş mesafesini kısıtladı.

Sultan Orhan ve Barış mahalleri mevkilerinde de sis etkili oldu.

Düzce

Düzce'de de sabah saatlerinde sis görüldü.

Sis, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu çıkışında görüş mesafesini azalttı.

Kent merkezi ile Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köylerde de sis oluştu.

Karabük

Karabük kent merkezinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Şehir merkezindeki yapılar, sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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