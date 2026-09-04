Kocaeli Gebze'de hurda demir yüklü tır devrildi, bağlantı yolu trafiğe kapandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunu bağlayan kavşakta hurda demir yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bağlantı yolu ulaşıma kapanarak karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlik başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda ulaşım aksadı.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıkan M.K. idaresindeki 41 BAY 723 plakalı hurda demir yüklü tır, Tavşanlı Mahallesi mevkisinde D-100 kara yoluna bağlanan kavşakta devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri, devrilen tırın ve yola saçılan hurda demirlerin kaldırılması için çalışma başlattı.
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