Kocaeli İzmit'te 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kocaeli'de hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika
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