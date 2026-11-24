Kocaeli İzmit'te çocuğun bisikletini yere vuran sürücüye 180 bin TL ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden inen kadın, 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini alarak defalarca yere vurdu. Bu olay sonrası araç sürücüsüne, tartışma amacıyla otomobilinden indiği gerekçesiyle 180 bin TL para cezası verildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 180 BİN TL CEZA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden inen kadının 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini alıp, defalarca yere vurduğu olaya ilişkin, araç sürücüsüne tartışma amacıyla otomobilinden indiği gerekçesiyle 180 bin TL para cezası kesildi.
Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,
Kaynak: DHA
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