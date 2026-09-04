Kocaeli İzmit'te polis operasyonunda bulaşık makinesinde saklanan firari A.S. yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S., polis operasyonuyla evindeki bulaşık makinesinin içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S., polis operasyonunda evindeki bulaşık makinesinin içine saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'nin İzmit'te bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada A.S.'yi bulaşık makinesinin içine saklanırken buldu. Yakalanarak gözaltına alınan A.S.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.
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