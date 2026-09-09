Kocaeli Karamürsel'de engelliler için su sporlarıyla Engelsiz Deniz Festivali yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi, Karamürsel'deki Altınkemer Plajı'nda Engelsiz Deniz Festivali düzenledi. Etkinlikte engellilere yönelik su sporları yapılırken, Başkan Büyükakın ve Kent Konseyi Başkanı Yalçın eşit erişimin önemini vurguladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyince Karamürsel ilçesinde Engelsiz Deniz Festivali düzenledi.
Engellilerin gereksinimlerine göre hazırlanan Altınkemer Plajı'ndaki festivalde, çeşitli su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelsiz kent için çalıştıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ceyhun Yalçın da denizden ve sahillerden herkesin eşit şekilde faydalanabilmesini önemsediklerini kaydetti.
Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.
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