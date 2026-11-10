Kocaeli Kartepe'de boş araziye kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş araziye kamyonla kaçak atık döktüğü belirlenen firmaya 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek atık dökümünü gerçekleştiren firmayı tespit etti.

Firma hakkında ilgili mevzuat kapsamında 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, boş arazilere ve kamuya açık alanlara izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.