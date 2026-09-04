Kocaeli Körfez'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralı kurtarıldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kamyonun bariyerleri kırarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hamza Mert S. yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Mert S. yönetimindeki 41 TN 862 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün, kamyonun frenlerinin boşaldığını söylediği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Nabi YAZICI/KOCAELİ,