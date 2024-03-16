Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpışması ve Vinç Devrilmesi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel bir limana Hong Kong bayraklı bir gemi yanaşırken çarptı. Saat 15: 45 sıralarında yaşanan çarpma sırasında limandaki devasa vinçler birer birer devrilmeye başladı. O anlarda limanda bulunanlar ise kimi araçla, kimi de yaya olarak hem üzerlerine doğru gelen gemiden hem de devrilen vinçlerin altında kalmamak için olağanüstü çaba harcadı. O onlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Limanı başka bir açıdan gören görüntüde ise kaptana tepki sesleri vardı. Aynı görüntüdeki kişinin vinçlerin devrildiği anlarda "Eyvah! Eyvah!", "İnşallah operatör yoktur içinde", "Orda gemiyi bağlayacak adamlar vardı" diye seslendikleri duyuldu. Korku dolu anlarının ardından yapılan resmi açıklamada da olayda ölen ya da yaralananın olmadığı duyuruldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü de olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 15.45'te Hong Kong bayraklı 368 m boyundaki "YM WITNESS" isimli konteyner gemisi, Kocaeli Evyap Limanına kılavuz kaptan nezaretinde yaptığı yanaşma manevrası esnasında liman vinçlerine çarparak devrilmelerine ve gemiden birkaç konteynerin denize düşmesine neden olmuştur.

İlk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmayan olayda çevre kirliliği raporlanmamış olup Liman Başkanlığımızca olay yerinde incelemelere başlanmıştır."