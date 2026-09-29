Kocaeli merkezli 9 ilde hayali firmalara yönelik operasyonda 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli 9 ilde hayali firmalara yönelik operasyonda 107 şüpheli yakalandı

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Kocaeli merkezli soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 107 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 61'i serbest bırakılırken 46'sının işlemleri sürüyor; 5'i ceza infaz kurumunda, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 107 şüpheli yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Örgüt elebaşı O.U'nun yönlendirmeleri doğrultusunda, maddi zorluk içerisinde bulunan işsiz kişiler adına gerçek ticari faaliyeti bulunmayan firmalar kurulduğu, bu firmalar üzerinden yüksek miktarlarda faturalar düzenlenerek bunların kullanıcı firmalara belirli yüzde karşılığında satıldığı tespit edildi.

Bu suretle fatura düzenleyen alt tabaka firmalar üzerinden maddi menfaat temin edildiği, faturaları kullanan firmaların ise gerçekte var olmayan ticari işlemlere ilişkin faturaları defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu belirlendi.

Tespitler kapsamında toplam 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli belirlenerek, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operayon gerçekleştirildi.

Belirlenen ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ve hard disk ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 107 şüpheliden 46'sının işlemleri devam ederken, 61'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli merkezli 9 ilde hayali firmalara yönelik operasyonda 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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