Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'nde 5 Ton Gümrük Kaçağı Pipo Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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