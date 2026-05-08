Kocaeli'nde Yeni Hayvan Barınağı Açıldı

08.05.2026 20:57
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpeklerin barınma ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı 650 köpek kapasiteli yeni hayvan barınağını hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Umuttepe mevkisinde sahipsiz hayvanlar için hazırlanan barınak 2,5 ayda tamamlandı.

Barınağın tamamlanmasının ardından sahipsiz köpekler toplanarak yeni yuvalarına kavuşturulmaya başlandı.

7/24 hizmet verilen barınakta hayvanların tüm bakımları yapılırken, günlük mama ve su ihtiyaçları da düzenli karşılanıyor.

Toplam 17 bin metrekarelik alan içerisinde 10 bin 800 metrekare üzerine kurulan barınakta şu an 206 köpek bulunuyor.

250 ila 450 metrekare arasında değişen yaşam alanıyla tesisin, Umuttepe bölgesindeki sahipsiz hayvan sorununa da çözüm olması hedefleniyor.

Sokakta yaralı halde bulunan ve bakıma muhtaç köpeklerin kabul edildiği barınakta, sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi de sağlanıyor.

Merkezde ameliyat imkanı da bulunuyor

Toplamda 650 köpek kapasitesine sahip barınakta, veteriner hekim, tekniker, güvenlik görevlisi ve 6 hizmet personeli görev yapıyor.

Yaralı hayvanlara ilk müdahalenin de yapıldığı merkezde ameliyat imkanı da bulunuyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

