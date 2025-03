Kocaeli'nin İlk Kadın Vatmanı: Asiye Çelik'in Başarı Hikayesi

Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı

61 erkek meslektaşı arasında tek kadın olarak çalışıyor

"Biz istersek her şeyi başarabiliriz"

KOCAELİ - Kocaeli'de 28 yaşındaki Asiye Çelik, çocukluk hayalini gerçekleştirerek kentin ilk ve tek kadın vatmanı oldu. 3 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığı mesleğinde, 61 erkek meslektaşıyla birlikte görev alan Çelik, "Kadınlar her yerde var olmalı. Biz istersek her şeyi başarabiliriz" diyerek cesaret veriyor.

Kocaeli'de yaşayan Asiye Çelik, elektrik-elektronik bölümü endüstriyel bakım ve onarım alanından mezun olduktan sonra iş arayışına girdi. Küçüklüğünden beri büyük ulaşım araçlarına ilgisi olan Çelik, raylı sistemleri tercih etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki UlaşımPark'ta vatman olmak için eğitimlere katılan ve zorlu sınavları başarıyla geçen Çelik, 3 yıl önce tramvay sürücüsü olarak göreve başladı. Şu anda 61 erkek meslektaşı arasında tek kadın vatman olarak görev yapıyor.

Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı

Mesleğini tutkuyla yapan Asiye Çelik, "Kocaeli'nin ilk, şu anda da tek kadın vatman olarak çalışıyorum. Uzun süredir büyük ulaşım araçlarına merakım vardı. İleriye dönük, daha uzun sürdürülebilir olması açısından raylı sistemleri tercih ettim. Elimizde de büyümekte olan mükemmel raylı sistemler var. Direkt iş alımı gördüğümde hemen başvurmak istedim. Tüm mülakatlardan eğitimlerden, sınavlardan çok başarılı şekilde geçtikten sonra 3 yıldır aktif olarak Kocaeli'de vatmanlık yapıyorum" dedi.

"İşimiz çok disiplin ve ciddiyet gerektiriyor"

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "İlk tramvayı sürdüğümde benim için inanılmaz mutluluk vericiydi. İşimi çok severek yapıyorum. Tabii ki de işimizin zor yanları da var. Dışarıdan bakıldığında çok rahat, kendi yolunda giden, zorluğu olmayan iş gibi gözüküyor fakat işimiz çok disiplin ve ciddiyet gerektiriyor. Çünkü sizlere yüzlerce insanın canı emanet ediliyor. Biz hem araç içerisindeki, hem de dışarıdaki vatandaşlarımızın aynı zamanda kendi güvenliğimizi de düşünerek hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu manada dışarıdaki vatandaşlarımızın dikkatli ve anlayışlı olmasını rica ediyoruz. Çünkü mesleğimiz çok ciddi ama severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Biz istersek her şeyi başarabiliriz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın kadın istihdamına çok önem verdiğini kaydeden Asiye Çelik, "Başkan Büyükakın, kadınların her alanda var olacağı projelere çok destek veriyor. Bunların en canlı örneğinden biri de benim. Bu yüzden Başkan Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Kadınlar her yerde var olmalı. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Girdiğimiz her yeri güzelleştiriyoruz. Bu yüzden hayallerinize hedeflerinize gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyin. Hedeflerinize azimle, gayretle koşturmaya devam edin. Çünkü emek verdiğiniz şey muhakkak bir gün karşınıza geliyor" ifadelerini kullandı.

"Rol model olduğumu düşünüyorum"

Asiye Çelik, gün içinde karşılaştığı zorlukları da anlattı. Çelik, "Yolcu ve araç trafiğine açık bir hattımız olduğu için zaman zaman zor anlar da yaşıyoruz. Zaman zaman güzel hatıralarımız da oluyor. 3 yıldır olumsuz bir tepki ile karşılaşmadım. Hep insanların yüzünde gülümseme ve gurur dolu bakışları görüyorum. İşimiz gereği insanlarla çok fazla iletişim kurma durumumuz olmuyor çünkü kapalı alandayız. Ama zaman zaman camımı tıklayıp, 'Tebrik ederiz, gurur duyuyoruz, ben de olabilirim' gibi sözler duyuyorum ve rol model olduğumu düşünüyorum. Şu ana kadar hiç olumsuz tepki olmadı. Bu da ekstra beni işimde motive ediyor. Daha sıkı şekilde işime sarılmama neden oluyor" dedi.

"Erken kalkıp eve geç gidiyoruz"

Mesleğinin zorluklarından da bahseden Çelik, "Sabah çok erken saate çıkıyoruz. Herkes uyuyorken biz 04.30'da güne başlıyoruz. Sonra iş yerine geliyoruz. Zaman zaman kışın soğuk, yazın sıcakta araçları hazırlamamız gerekiyor. ya da akşam çok geç saatte bitiyor. Yoğun trafik içerisinden geçiyoruz. Devamlı çok tedirgin, çok dikkatli geçmeye çalışıyoruz. İş anlamında riski çok fazla" şeklinde konuştu.

"Yanımda bir kadın daha isterim"

Tüm emekçi kadınların gününü kutlaya Asiye Çelik, "Biz istersek her şeyi yaparız. Biz istersek başarırız, girdiğimiz her yer güzelleştiririz. Kocaeli'de 62 vatman var, tek kadın vatman benim. Benim gibi bu işin hayalini kuran kadınları buraya bekliyorum. Değer gördüğümüz yerde güzelleşiyoruz. İş yerinde tek kadın olmama rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bana daha hassas davranıyorlar. Tek kadın olmam sebebiyle hiç sıkıntı yaşamadım ancak sayımızın çoğalmasını isterim. Yanımda bir kadın daha isterim. Kadın dayanışması olur" diye konuştu.