Kocaeli'nin İlk Kadın Vatmanı: Asiye Çelik'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'nin İlk Kadın Vatmanı: Asiye Çelik'in Başarı Hikayesi

Asiye Çelik, Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı olarak 61 erkek meslektaşı arasında çalışıyor. Çelik, kadınların her alanda var olması gerektiğini ve hayallerine ulaşmak için azimle çalışmaları gerektiğini vurguluyor.

07.03.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı

61 erkek meslektaşı arasında tek kadın olarak çalışıyor

"Biz istersek her şeyi başarabiliriz"

KOCAELİ - Kocaeli'de 28 yaşındaki Asiye Çelik, çocukluk hayalini gerçekleştirerek kentin ilk ve tek kadın vatmanı oldu. 3 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığı mesleğinde, 61 erkek meslektaşıyla birlikte görev alan Çelik, "Kadınlar her yerde var olmalı. Biz istersek her şeyi başarabiliriz" diyerek cesaret veriyor.

Kocaeli'de yaşayan Asiye Çelik, elektrik-elektronik bölümü endüstriyel bakım ve onarım alanından mezun olduktan sonra iş arayışına girdi. Küçüklüğünden beri büyük ulaşım araçlarına ilgisi olan Çelik, raylı sistemleri tercih etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki UlaşımPark'ta vatman olmak için eğitimlere katılan ve zorlu sınavları başarıyla geçen Çelik, 3 yıl önce tramvay sürücüsü olarak göreve başladı. Şu anda 61 erkek meslektaşı arasında tek kadın vatman olarak görev yapıyor.

Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı

Mesleğini tutkuyla yapan Asiye Çelik, "Kocaeli'nin ilk, şu anda da tek kadın vatman olarak çalışıyorum. Uzun süredir büyük ulaşım araçlarına merakım vardı. İleriye dönük, daha uzun sürdürülebilir olması açısından raylı sistemleri tercih ettim. Elimizde de büyümekte olan mükemmel raylı sistemler var. Direkt iş alımı gördüğümde hemen başvurmak istedim. Tüm mülakatlardan eğitimlerden, sınavlardan çok başarılı şekilde geçtikten sonra 3 yıldır aktif olarak Kocaeli'de vatmanlık yapıyorum" dedi.

"İşimiz çok disiplin ve ciddiyet gerektiriyor"

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "İlk tramvayı sürdüğümde benim için inanılmaz mutluluk vericiydi. İşimi çok severek yapıyorum. Tabii ki de işimizin zor yanları da var. Dışarıdan bakıldığında çok rahat, kendi yolunda giden, zorluğu olmayan iş gibi gözüküyor fakat işimiz çok disiplin ve ciddiyet gerektiriyor. Çünkü sizlere yüzlerce insanın canı emanet ediliyor. Biz hem araç içerisindeki, hem de dışarıdaki vatandaşlarımızın aynı zamanda kendi güvenliğimizi de düşünerek hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu manada dışarıdaki vatandaşlarımızın dikkatli ve anlayışlı olmasını rica ediyoruz. Çünkü mesleğimiz çok ciddi ama severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Biz istersek her şeyi başarabiliriz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın kadın istihdamına çok önem verdiğini kaydeden Asiye Çelik, "Başkan Büyükakın, kadınların her alanda var olacağı projelere çok destek veriyor. Bunların en canlı örneğinden biri de benim. Bu yüzden Başkan Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Kadınlar her yerde var olmalı. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Girdiğimiz her yeri güzelleştiriyoruz. Bu yüzden hayallerinize hedeflerinize gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyin. Hedeflerinize azimle, gayretle koşturmaya devam edin. Çünkü emek verdiğiniz şey muhakkak bir gün karşınıza geliyor" ifadelerini kullandı.

"Rol model olduğumu düşünüyorum"

Asiye Çelik, gün içinde karşılaştığı zorlukları da anlattı. Çelik, "Yolcu ve araç trafiğine açık bir hattımız olduğu için zaman zaman zor anlar da yaşıyoruz. Zaman zaman güzel hatıralarımız da oluyor. 3 yıldır olumsuz bir tepki ile karşılaşmadım. Hep insanların yüzünde gülümseme ve gurur dolu bakışları görüyorum. İşimiz gereği insanlarla çok fazla iletişim kurma durumumuz olmuyor çünkü kapalı alandayız. Ama zaman zaman camımı tıklayıp, 'Tebrik ederiz, gurur duyuyoruz, ben de olabilirim' gibi sözler duyuyorum ve rol model olduğumu düşünüyorum. Şu ana kadar hiç olumsuz tepki olmadı. Bu da ekstra beni işimde motive ediyor. Daha sıkı şekilde işime sarılmama neden oluyor" dedi.

"Erken kalkıp eve geç gidiyoruz"

Mesleğinin zorluklarından da bahseden Çelik, "Sabah çok erken saate çıkıyoruz. Herkes uyuyorken biz 04.30'da güne başlıyoruz. Sonra iş yerine geliyoruz. Zaman zaman kışın soğuk, yazın sıcakta araçları hazırlamamız gerekiyor. ya da akşam çok geç saatte bitiyor. Yoğun trafik içerisinden geçiyoruz. Devamlı çok tedirgin, çok dikkatli geçmeye çalışıyoruz. İş anlamında riski çok fazla" şeklinde konuştu.

"Yanımda bir kadın daha isterim"

Tüm emekçi kadınların gününü kutlaya Asiye Çelik, "Biz istersek her şeyi yaparız. Biz istersek başarırız, girdiğimiz her yer güzelleştiririz. Kocaeli'de 62 vatman var, tek kadın vatman benim. Benim gibi bu işin hayalini kuran kadınları buraya bekliyorum. Değer gördüğümüz yerde güzelleşiyoruz. İş yerinde tek kadın olmama rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bana daha hassas davranıyorlar. Tek kadın olmam sebebiyle hiç sıkıntı yaşamadım ancak sayımızın çoğalmasını isterim. Yanımda bir kadın daha isterim. Kadın dayanışması olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin İlk Kadın Vatmanı: Asiye Çelik'in Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:23:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin İlk Kadın Vatmanı: Asiye Çelik'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.