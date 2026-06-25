Kocaeli Plajlarında Zabıta Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli Plajlarında Zabıta Denetimleri Sürüyor

Kocaeli Plajlarında Zabıta Denetimleri Sürüyor
25.06.2026 16:31
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, plajlarda denetim yaparak izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mavi bayraklı plajlar ile sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da plajlarda başlayan yaz sezonuyla sahillerdeki hareketlilik arttı.

Zabıta personeli kamu düzenini sağlamak için sahil ve plajlardaki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerin dışında sahil şeritlerinde izinsiz yerleştirilen şezlong ve şemsiyeleri tespit ederek kaldırıyor.

Zabıta, sahillerde izinsiz çadır kurulumu ve gece konaklamalara yönelik kontrolleri de düzenli olarak yapıyor.

İzinsiz kurulan çadırlar tespit edilerek alandan kaldırılıyor. Sahillerde belirlenen alanlar dışında mangal ve açık ateş kullanımına izin verilmiyor.

Ekipler, yangın riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Karamürsel'de S.S. 127 Nolu Yalakdere Taşıma Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Karamürsel'de S.S. 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Ümit Yavuz, başkanlığa yeniden seçildi.

Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan seçimde tek aday Yavuz, üyelerin oylarıyla başkanlığa yeniden getirildi.

Yavuz, yaptığı konuşmada, ekibiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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