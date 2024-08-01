Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Çiftlikköy Kaymakamı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Çiftlikköy Kaymakamı olarak göreve başladı

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Çiftlikköy Kaymakamı olarak göreve başladı

Kocaeli Vali Yardımcısı iken Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kaymakamlığına atanan Ali Ada, görevine başladı. Ada, ilçedeki kurumları ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi ve ilçenin ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Çiftlikköy halkıyla yakın ilişkiler kurarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacağını ifade etti. Ali Ada, Bursa'da doğmuş olup İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Evli ve 2 çocuk babası olan Ada, Kocaeli Vali Yardımcısı iken 2 Temmuz tarihli kararnameyle Çiftlikköy Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

01.08.2024 11:21
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Kocaeli Vali Yardımcısı iken Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kaymakamlığına atanan Ali Ada, görevine başladı.

İlçedeki kurumları ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren, ihtiyaçlar ve projeler hakkında bilgi alan Ada, yaptığı açıklamada, Çiftlikköy halkıyla yakın ilişkiler kurarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacağını ifade etti.

Bursa'da 1972 yılında doğan Ali Ada, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Ada, Kocaeli Vali Yardımcısı iken 2 Temmuz tarihli kararnameyle Çiftlikköy Kaymakamlığı görevine atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Çiftlikköy Kaymakamı olarak göreve başladı - Son Dakika

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