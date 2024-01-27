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Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Başiskele'de Hane Ziyaretleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Başiskele'de Hane Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği \'Gönülden Gönüle\' Projesiyle Başiskele\'de Hane Ziyaretleri Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 09:02,
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Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelli bireyler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

Başiskele'de 10 aileyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Ada, Vali Yavuz'un selamını ileterek, hane halkını dinledi.

Ada, ailelerin ihtiyaç durumları konusunda ilgili birimleri bilgilendireceğini ifade ederek, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Ada, mahallelerde karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etti.

Kaynak: AA
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