Kocaeli Valiliği \'Gönülden Gönüle\' Projesiyle 73 Aile Ziyaret Edildi

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 73 aile ziyaret edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Selda Yavuz, Derince Çınarlı, Yenikent, İbnisina ve Sırrıpaşa mahallelerinde 15 aileyi ziyaret ederek, ihtiyaç durumlarını inceledi.
Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Vali yardımcıları Ertuğ Şevket Aksoy, İsmail Gültekin, Mustafa Ayhan, Ali Ada ve Şenol Kaya da Kandıra, Gebze, Körfez, Çayırova, Derince ve Başiskele ilçelerinde 58 aileyi ziyaret etti.
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