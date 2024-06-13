Kocaeli Valiliği, öğrencilerin mezuniyet törenine alınmamasıyla ilgili inceleme başlattı

Güncel

1) KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN, 'UYGUNSUZ KIYAFET' GEREKÇESİYLE ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET TÖRENİNE ALINMAMASINA İNCELEME

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrencilerin, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle, okul bahçesinin kapısında bekletilmesiyle ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde dün öğrenciler için okul yönetimi tarafından, bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Mezuniyet töreni öncesi velileriyle birlikte okula gelen bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULA GELDİ

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrencileri içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi. Yaşanan olaya Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi. Kocaeli Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya paylaşımında mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.