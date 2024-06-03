Kocaeli Valisi: İlçe belediyeleri barınak yapmalı ve kısırlaştırma faaliyetlerine odaklanmalı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi: İlçe belediyeleri barınak yapmalı ve kısırlaştırma faaliyetlerine odaklanmalı

Kocaeli Valisi: İlçe belediyeleri barınak yapmalı ve kısırlaştırma faaliyetlerine odaklanmalı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilçe belediyelerinin barınak yapması ve kısırlaştırma faaliyetlerine odaklanması gerektiğini belirtti. Vali Yavuz, ayrıca orman yangınları, Kurban Bayramı hazırlıkları, sahte para ve hayvan hırsızlıkları gibi konular hakkında da bilgi verdi.

03.06.2024 14:01
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlçe belediyeleri görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Barınağı olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olmalıdır." dedi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Yavuz, yüz ölçümünün yüzde 43'ü ormanlarla kaplı Kocaeli'nin, iki denizi ve bir gölü olan muhteşem bir lokasyonda yer aldığını söyledi.

Bu güzelliğin muhafazası, emanet aldıkları ormanların gelecek nesillere bırakılması için tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Yavuz, özellikle yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara girilmesi, konaklanması ve ateş yakılmasına kısıtlama getirdiklerini bildirdi.

Yavuz, kentte son 10 yıllık periyotta yılda çıkan orman yangını sayısının ortalama 20 olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 7 orman yangınında 1,78 hektar alanın yandığını kaydetti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinin tespiti ve ihtiyaç sahiplerine etlerin ulaştırılması gibi birçok planlama yaptıklarını aktaran Yavuz, bunun yanı sıra sahte para ve hayvan hırsızlıklarına karşı emniyet ve jandarma ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını anlattı.

Hafta sonları Kandıra sahillerinde yüzmek için Kocaeli ve çevre illerden ilçeye 60 bin araç girişi yapıldığından bahseden Yavuz, boğulmaların önüne geçilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" kampanyası kapsamında, şu ana kadar 138 bin kişiye yüzme eğitimi verildiğini, 2024'te bu sayının 2 bin 521 olduğunu ve yıl içerisinde 30 bin vatandaşa yüzme öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vali Yavuz, kamu düzeninin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla iç sular, akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, taşkın koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ, İSU veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişleri il genelinde yasakladıklarını bildirdi.

Son bir ayda Kocaeli'de emniyet ve asayişin sağlanması için yaptıkları çalışmalara değinen Yavuz, bu dönemde gerçekleştirilen terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, kaçakçılık operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yavuz, asayiş olaylarıyla ilgili olarak da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğinin altını çizerek, il genelinde 1 ay içerisinde 4 bin 911 asayiş olayının meydana geldiğini, 1093 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içerisinde yürüme hakkı teslim edilmelidir"

Yavuz, sahipsiz köpeklerle ilgili çalışmalara da değinerek, "İlçe belediyeleri görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Barınağı olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olmalıdır." şeklinde konuştu.

Bu alanda eksiklikleri bulunan belediyeleri uyaran Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukukunun gereğini yerine getirerek, barınakları inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın. Çünkü bu belediyelerin, ilçe belediyelerinin asli görevidir. Her ilçe belediyesi asli görevlerini yerine getirilmelidir. Barınağı olanlar, olmayanlar kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla sokakta başıboş köpek görüp bu konuda şikayeti olanlar, ilçe belediyelerine şikayetlerini süratle bildirmelidir. Sorumlu birinci derece ilçe belediyesidir. İlçe belediyeleri bu konuya sahip çıkmalıdır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içerisinde yürüme hakkı teslim edilmelidir."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

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