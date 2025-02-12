Kocaeli Valisi'nden Berat Kandili Mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bağışlanma gecesi olan ve rahmetle mağfiret ayı olan ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek olmanın, heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Hayat muhasebesi yapmaya imkan sağlayan Berat Kandili'nin, yanlışlardan dönmek, Allah'ın merhametine sığınarak bağışlanma dilemek, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve kırılan gönülleri onarmak için de fırsat olduğuna işaret eden Aktaş, "Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini fırsat olarak değerlendirmeli ve bereketli amaca dönüştürmeliyiz. İbadet ve halis niyetlerle ellerin semaya açılacağı bu mübarek gecenin, kalplerimizdeki kin, öfke, haset ve nefret duygularının silineceği, kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebildiğimiz, nefsimizin tükenmez arzularına gem vurabildiğimiz hayat getirmesini diler, Kocaelili hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat gecesini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.