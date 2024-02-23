Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Berat Kandili için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Berat Kandili için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu geceyi kulluk bilinciyle suçlardan kaçınma, günahlardan arınma ve Allah'ın rahmetine sığınma fırsatı olarak değerlendirmemiz gerektiğini belirtti. Vali Yavuz, bu gecenin manevi arınmamıza, gönül dünyamızın temizliğine vesile olmasını ve birlik beraberliğimizi güçlendirmesini temenni etti.

23.02.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandili gecesinin, kulluk bilinciyle suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı ve yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmayı müjdelediğini belirtti.

Bu gece iman, ibadet ve düşünce bakımından insanların yenilenmesi, geçmişin muhasebe edilmesi, geleceğin planlaması ve ümitlerin tazelemesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması en kalbi beklentimdir. Kırılan kalpleri onarmak, dargınlık duvarlarını yıkmak, kin, nefret ve intikam duygularını aşmak için fırsat olan bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Biz Müslümanlar'ın, yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı beklediğimiz, kutlu bir zaman dilimi olan bu gecenin, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, milli birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm Kocaelili hemşehrilerimin ve İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika

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