Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi güzelliklerin yaşandığı bayramların önemine vurgu yaparak, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan bu özel günleri büyük coşkuyla idrak etmeyi ve trafik kurallarına riayet etmeyi istedi.

08.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayını hüzünle uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen bayramların toplumsal yaşamda önemli yeri olduğundan bahseden Yavuz, insanı insan yapan değerlerin yoğun yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu aktardı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri, kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı, aziz milletimizin medeniyet kodlarında var olan bütün güzel meziyetlerin genç nesillere yaşatılarak öğretildiği anlamlı günlerdir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak büyük coşkuyla idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın neşesini, akrabalarımız, komşularımız ve çevremizle paylaşarak gerçek sevinç ve mutluluk vesilesi kılmaya özen gösterelim. Yapacağımız bu ziyaretler için yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini, yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmamalarını, sevinç ve neşe günlerinin hüzne, acıya dönüştürülmemesini özellikle istirham ediyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da çıkan yangın paniğe sebep oldu
    13:16 Erzurum'da çıkan yangın paniğe sebep oldu

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

  • Göztepe-Erzurumspor FK Maçı Kapalı Gişe Oynanacak
    13:15 Göztepe-Erzurumspor FK Maçı Kapalı Gişe Oynanacak

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe taraftarları, önemli bir karşılaşma olan maç için tüm biletleri satın aldı ve takımlarını desteklemek için stadyuma geleceklerini belirtti.

  • ERULDER 40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti Yarışması Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
    13:15 ERULDER 40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti Yarışması Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

    Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (ERULDER) düzenlediği '40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti' yarışması renkli görüntülerle gerçekleşti. Programa 47 öğrenci başvuruda bulunurken, yarışmaya Suriye, Sudan, Somali, Yemen, Kazakistan ve Bangladeşli öğrenciler katıldı. Yarışmanın finalinde birinciliği Suriyeli Almutazbillah ve Somalili Muhktar paylaştı. ERULDER Başkanı Ertan Halit Aksakal, yarışmanın büyük bir ilgi gördüğünü ve gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Edirne'de Kutlandı
    13:13 Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Edirne'de Kutlandı

    1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 Yılmaz Erdoğan’ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı Yılmaz Erdoğan'ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı
12:05 Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan’ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement