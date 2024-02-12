Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel'de vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel\'de vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Yavuz, dezavantajlı gruplara yönelik hane ziyaretlerine devam ediyor. Şehit aileleri, gaziler ve yardıma muhtaç ailelerle bir araya gelen Vali Yavuz, onların sıkıntılarını dinledi ve ilgili kurumlara talimat verdi.

12.02.2024 08:34
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan proje kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

Karamürsel'de şehit ailesi, gazi, engelli, yetim, öksüz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan 10 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, vatandaşlarla sohbet etti.

Yavuz, ilk olarak şehit Jandarma Komando Onbaşı Hüseyin Akbaş'ın baba ocağına, ardından Gazi Akif Canbakış'ın evine misafir oldu.

Ziyarette konuşan Yavuz, vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerin ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilere minnet ve şükran duyguları sunmanın, devletin hizmetini ulaştırmanın vazifeleri olduğunu kaydetti.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

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