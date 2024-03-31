Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi. Yavuz ve eşi, 1103 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, kentte 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağını söyledi.
Seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması ve huzursuzluğa sebebiyet verilmemesi için 7 bin 87 güvenlik personelinin seçim için görevlendirildiğini aktaran Yavuz, "Bu konuyla ilgili Valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. Kocaeli'de 4 yıldır görev yapan bu şehrin valisi olarak Kocaeli'nin demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden biri olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olayın da meydana gelmediğini söylemek isterim. Yine beklentimiz aynı yöndedir." diye konuştu.
Yavuz, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirerek, kendilerine düşen görevin güven ve huzur içinde seçimin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.
Valilik olarak devletin birimleriyle bu konuyla ilgili hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, tüm süreci takip ettiklerini, herhangi bir sıkıntı olmaması için gayret göstereceklerini ifade etti.
Vali Yavuz, seçimin, Türk demokrasisine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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