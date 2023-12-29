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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlarla iletişimi güçlendirmek ve taleplerini takip etmek amacıyla düzenlenen 'Halk Günü' buluşmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 16 'Halk Günü' buluşmasında 331 vatandaşla görüşen Vali Yavuz, 42 buluşmada ise 1273 kişiyle birebir görüşme sağladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor
29.12.2023 - 17:35,
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla düzenlenen "Halk Günü" buluşması, bugün de devam etti.

Makam Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2023 yılının son "Halk Günü" buluşmasında, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıya katılan 9 vatandaşın sorun, şikayet ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, taleplerin çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Yavuz, 2023 yılında düzenlenen 16 "Halk Günü" buluşmasında, 331 vatandaşla birebir görüşme sağladı.

Kocaeli'de göreve başladığı günden bu yana düzenlenen 42 "Halk Günü" buluşmasında 1273 kişiyle görüşen Vali Yavuz, vatandaşlara talep ve sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oldu.

Kentte 18 Haziran 2020'de göreve başlayan Vali Yavuz, 5 bin 500'ün üzerinde dernek, vakıf, STK, iş insanı ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
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