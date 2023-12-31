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Kocaeli Valisi ve eşi tarafından gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 4 bin 330 hane ziyareti yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi ve eşi tarafından gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 4 bin 330 hane ziyareti yapıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları ve Valilik koordinasyonunda yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında bu yıl 4 bin 330 hane ziyareti gerçekleştirildi. Vali Yavuz, ziyaret ettiği ailelerle sohbet edip taleplerini dinledi ve yeni yıl öncesi ihtiyaçların giderilmesi için talimatlar verdi. Proje kapsamında toplamda 17 bin 98 aile ziyaret edilerek çeşitli yardımlar yapıldı.

Kocaeli Valisi ve eşi tarafından gerçekleştirilen \'Gönülden Gönüle\' projesi kapsamında 4 bin 330 hane ziyareti yapıldı
31.12.2023 - 10:44,
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları ve Valilik koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında bu yıl 4 bin 330 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl öncesi devlet şefkatine ihtiyacı olan aileler için yola koyulan Vali Yavuz, İzmit'te 9 haneyi ziyaret ederek durumlarını yerinde inceledi.

Yavuz, evlerine konuk olduğu ailelerle bir süre hasbihal edip onlardan gelen talepleri dinledi, yeni yıl öncesi ihtiyaçların giderilmesi konusunda yetkililere talimatlar verdi.

Ziyaretlerde rastladığı vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara kitap ve hediyeler veren Vali Yavuz, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"2023'te 4 bin 330 aile ziyaret edildi"

Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları ve Valilik koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında vali yardımcıları ve kaymakamlarla 2023 yılında 4 bin 330 hane ziyareti gerçekleştirildi, evlere yardımlar ulaştırıldı.

Proje, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'la görev yaptıkları her yerde, erişilebilir bir Vali olmak, vatandaşın gönlünü kazanabilmek ve devletle olan bağını güçlendirmek için "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" düsturuyla, belirtilen amaç ve hedef doğrultusunda 2004 yılından beri başarıyla uygulanıyor.

Vali Yavuz, Kocaeli'de göreve başladığı günden bugüne kadar eşiyle birlikte 260 şehit ailesi, 441 gazi ve ailesi, 120 öksüz ve yetim, 382 engelli, 256 yaşlı, 891 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 2 bin 350 aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vali Yavuz'un Kocaeli göreve başladığı Haziran 2020'den bugüne kadar proje kapsamında ziyaretleri sürüyor.

Yavuz çifti, bu doğrultuda vali yardımcıları ve kaymakamlarla 1740 şehit ailesi, 3 bin 123 gazi ve ailesi, 1104 öksüz ve yetim, 2 bin 156 engelli, 1848 yaşlı, 7 bin 127 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 17 bin 98 aileyle hemhal oldu.

Ziyaretlerde 1210 eğitim, 3 bin 506 sağlık, 8 bin 665 maddi, 6 bin 99 gıda, 153 iş, 1048 yaşlı ve engelli ile 445 eşya yardımı yapıldı.

"Gönülden Gönüle" projesi

Gönüllere girmeyi, devletin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmayı, ihtiyaç ve sorunları çözmeyi, toplumsal değerleri hissettirmeyi amaçlayan projede, şehit yakını, gazi ve ailesi, engelli, hasta, yaşlı, öksüz ve yetim çocuklar ile depremzede ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileler evlerinde ziyaret ediliyor.

Hüzünleri, acıları paylaşılıp hal ve hatırları sorularak dertleri, sorunları ve talepleri varsa bunlar dinlenip, yerinde görülüp çözülmesi noktasında hassasiyet gösteriliyor.

Ziyaretlerde ailelerin ne eksiği varsa onlar tespit edilip, hayatlarını daha güzel hale getirmek için evlerinde yapılacak tadilattan, her neye ihtiyaçları varsa bunlar karşılanıyor.

Böylece toplumun refah seviyesi artırılıyor, devlet ve halk arasındaki bağ güçleniyor, sorunların yerinde incelenmesiyle kalıcı çözümler üretiliyor, maddi ve manevi sıkıntılar gideriliyor.

Projeyle çocuk ve ailelerin toplumla olan bağı güçlendiriliyor, her zaman devletin varlığının ve desteğinin bulunduğu bilinci aşılanıyor ve toplumsal değerlerin varlığı hissettiriliyor.

Kaynak: AA
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Kocaeli Valiliği, Selda Yavuz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi ve eşi tarafından gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 4 bin 330 hane ziyareti yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi ve eşi tarafından gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 4 bin 330 hane ziyareti yapıldı - Son Dakika
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