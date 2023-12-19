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Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika
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Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Kocaeli ve İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, para notları, kesici-delici aletler ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul\'da eş zamanlı tefecilik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
19.12.2023 - 16:45,
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Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, para alışverişine dair notlar, kesici ve delici aletler ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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