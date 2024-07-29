Kocaeli ve Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 307 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli ve Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 307 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 307 kişiyi kurtardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'de 22-28 Temmuz tarihleri arasında 247 kişi kurtarılırken, Sakarya'da ise 60 kişiye müdahale edildi. Toplamda ise 15 Haziran'dan bu yana 1330 kişi cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

29.07.2024 15:09
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Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 307 kişiyi kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Cankurtaranlar sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ile kadınlar plajı, Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında hizmet veriyor.

Ekipler, 22-28 Temmuz'da 247 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 18 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi. 15 Haziran'dan bu yana ise 1330 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

Sakarya'da 60 kişiye cankurtaranlar müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri de geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 60 kişinin yardımına koştu.

Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde cankurtaran ekipleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı sahillerde 45 kulede jet ski, ATV ve arazi araçlarıyla görev yapan 72 personelle hizmet veren cankurtaran, geçen hafta süresince 60 vakaya müdahale etti.

Son haftalarda elverişsiz hava koşullarına bağlı oluşan dalga ve rip akıntıları nedeniyle sık sık denize giriş yasağının getirildiği ilçelerde kurtarılan 60 kişiden 6'sı hastaneye sevk edildi.

Ekipler, 8 Haziran'dan bu yana yaptıkları müdahalelerde ise toplam 266 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 307 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

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