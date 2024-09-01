Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağı sona erdi, balıkçılar denizlere açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağı sona erdi, balıkçılar denizlere açıldı

Kocaeli ve Zonguldak\'ta av yasağı sona erdi, balıkçılar denizlere açıldı

Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için tören düzenlendi. Kocaeli'deki törende balıkçılar dualar etti ve yeni sezonun bereketli geçmesi temenni edildi. Zonguldak'ta ise balıkçılar palamut avının bol olmasını umut ederek hazırlıklarını tamamladı. Kilimli Limanı'nda yapılan törende balıkçılar denize açılmadan önce konuşmalar yapıldı ve denizlerin temiz tutulması gerektiği vurgulandı.

01.09.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona eren av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti.

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni sezonun balıkçılara bereketli olmasını kazasız belasız bitirmelerini rabbimden niyaz ediyorum, inşallah geçtiğimiz yıllardan çok daha bereketli, kazasız belasız sezonu tamamlarlar." diye konuştu.

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya da yeni sezonun hayırlı, bereketli olması dileğinde bulundu.

Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı.????

Vatandaşlar ve balıkçılar törene yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala Kilimli Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

Bu yıl denizde bol miktarda palamut avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor.

Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, balıkçılığın ülke adına önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğal ve sağlıklı bir yiyeceği daha bol miktarda kavuşacak olmasının önemine dikkati çeken Özdemir, "Bu sezon işleriniz ne kadar güzel olursa vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da çok bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. Sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur umuduyla sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Özdemir, denizlerin temiz tutulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Denizlerimizi hem her türlü atıktan, kirlilikten korumak hem de balıkçılığın sürdürülebilir olması için devletin koyduğu kurallara uymanız çok önemli. Yasal sınırlar içerisinde avcılık yapmanız balıkçılığın geleceği için çok önemli. Biz balıkçılarımızdan bunu istirham ediyoruz." diye konuştu.

Kentte 15 yıldır balıkçılık yapan Murat Bozkurt da yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirerek, "Geçmiş senelerde fazla bir verim alamadık palamuttan ama palamut kendini gösterdi. İnşallah bu sene bol palamut bekliyoruz. Çinekop da olur inşallah. Bol, bereketli, kazasız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Davetlilere balık ikram edilen törende daha sonra balıkçılar av sezonunun açılmasına dakikalar kala "vira bismillah" demek üzere denize açıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, kocaeli, Ekonomi, Spor, Çevre, Yaşam, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağı sona erdi, balıkçılar denizlere açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 01:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağı sona erdi, balıkçılar denizlere açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement