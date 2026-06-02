Kocaeli'ye 50 Bin Alabalık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'ye 50 Bin Alabalık yavrusu bırakıldı

Kocaeli\'ye 50 Bin Alabalık yavrusu bırakıldı
02.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de yapılan projeyle Kirazdere'ye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Abant Alabalık Üretim İstasyonu işbirliğinde yürütülen "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında balık salımı yapıldı.

Projeyle bölgenin doğal türlerinden biri olan kırmızı benekli alabalığın popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki piknik alanında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyle ekosistemin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Büyükakın, balıklandırma çalışması kapsamında daha önce 16 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu nehirlere bıraktıklarını dile getirerek, "Bugün de dereye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakacağız. Bu şimdiye kadar yaptığımız salımın 3 katından fazlası. Doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız. Balıkları tutmuyoruz, denize, nehirlere salıyoruz. Kocaeli'de güzel işler yapılıyor. Hem denize hem de akarsularımıza balıklar bırakıyoruz. Böylelikle yarınlar inşallah daha güzel olacak, sizler de daha güzel bir çevrede, Kocaeli'de ve Türkiye'de yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Kocaeli'de son dönemde 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de Büyükşehir Belediyesi ile gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimle ilgili birçok proje hayata geçirdiklerini belirterek, balıkçılık çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Kırmızı benekli alabalığın Türkiye'nin önemli doğal türlerinden biri olduğuna işaret eden Özerdem, "Bu tür, temiz suyun olduğunu gösteren, temiz suyun varlığını ispat eden en önemli balık türlerinden biridir. Bu çalışmalarla hem bölgedeki bu türün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hem de bu türün popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın balıklandırma çalışmalarıyla Kocaeli'de son dönemde yaklaşık 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık. Bugün de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu suyla buluşturacağız." diye konuştu.

Kaymakam Soner Şenel ile Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı programda, protokol üyeleri ile gençler, 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu Kirazdere'ye bıraktı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'ye 50 Bin Alabalık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'ye 50 Bin Alabalık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.