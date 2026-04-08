Kocaelispor Başkanı Durul: Galatasaray Maçında Onurlu Duruşumuzu Göstereceğiz
Kocaelispor Başkanı Durul: Galatasaray Maçında Onurlu Duruşumuzu Göstereceğiz

08.04.2026 18:40
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyerek takımın hazırlıklarını, Ramazan ayının etkilerini ve hakem kararlarının önemini vurguladı.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Recep Durul basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Durul, geçen hafta berabere kaldıkları Başakşehir maçında Ramazan ayının etkilerini hissettiklerini belirterek, oyuncuların oruçlu olmasının performansa yansıdığını, ancak 1 puanın iyi olduğunu ve Başakşehir'in kadro bütçesinin kendilerinden 4 kat fazla olduğunu vurguladı.

Galatasaray maçından umutlu olduklarını ifade eden Durul, takımın daha önce kendi evinde Galatasaray'ı yendiğini hatırlatarak, takım oyununun önemine dikkat çekti. Taraftarlarla birlikte deplasmanda yer alacaklarını ve en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Ayrıca, maç atmosferine değinerek, Kocaelispor olarak onurlu duruşlarını göstereceklerini ve adalet, hukuk ve güvenlik çerçevesinde maçlarını oynayacaklarını belirtti.

Hakem kararlarının tansiyonu değiştirebileceğine dikkat çeken Durul, adil ve hakkaniyetli bir maç olmasını diledi. Teknik Direktör Selçuk İnan'ı ligin en iyi hocalarından biri olarak nitelendirerek, onunla sözleşmeyi uzattıklarını ve istikrarı devam ettirmek istediklerini açıkladı. Son olarak, Kocaelispor'un hedefinin her zaman yukarı olduğunu, Türk futbolunu temsil ettiklerini ve adil yönetimler arzuladıklarını ifade etti.

19:20
18:58
18:54
18:18
17:52
17:40
