Koçani'de Gece Kulübü Yangınının 1. Yılı Anma Töreni

16.03.2026 14:05
Koçani'de yangında hayatını kaybedenler anıldı, kurban yakınları adalet talep etti.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde 16 Mart 2025'te 63 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı gece kulübü yangınının 1. yılında anma töreni düzenlendi.

Gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar, olayın yaşandığı gece kulübünün önünde, yangının başladığı saat olan (yerel saatle) 03.00'te bir araya geldi.

Burada, hayatını kaybedenler için mum yakıldı ve 5 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, daha sonra, kurbanların yokluğunu temsilen şehir merkezine 63 beyaz sandalye yerleştirildi, anı defteri açıldı.

Aralarında gece kulübü sahiplerinin de olduğu onlarca tutuklunun mahkeme süreci devam ederken, kurban yakınları, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen suçluların hala gerekli cezaya çarptırılmamasına belirli aralıklarla düzenlenen eylemlerle tepki gösteriyor.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'deki gece kulübünde çıkan yangın, 16 Mart 2025'te yerel saatle 03.00'te piroteknik madde nedeniyle başlamıştı.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:52
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
