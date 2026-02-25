Koçarlı'da Fıstık Tesisinde Yangın - Son Dakika
Koçarlı'da Fıstık Tesisinde Yangın

Koçarlı\'da Fıstık Tesisinde Yangın
25.02.2026 12:28
Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki çam fıstığı tesisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çallı Mahallesinde muhtar Bayram Karatosun'a ait çam fıstığı işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

