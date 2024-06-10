Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü\'nde Bahar Dönemi Eserleri Sergilendi

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Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nde resim kursiyerlerinin bahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardığı eserler sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliğine katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocukları tebrik ederek gösterilerini izledi.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Emek harcayarak eser üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için her alanda daha donanımlı yetişmeleri için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Kulübü bunlardan birkaçıdır. Bizim için gençler ve çocuklar pozitif ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, istikbalımızdır. Onlar için ne yapsak azdır."