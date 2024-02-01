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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi. Çolakbayrakdar, depreme dayanıklı daha güvenli konutlar inşa ettiklerini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının geleceğin teminatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

01.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:33
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan denilince akla kentsel dönüşüm geldiğini, bu kapsamda depreme dayanıklı daha güvenli konutlar inşa ettiklerini belirtti.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm konutlarının tamamlanmasıyla bölge yeni çehreye kavuşacak. Kocasinan'ın birçok bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle depreme dayanıklı daha güvenli konutlar ve daha dirençli bir şehir için son derece değerli. Ama bir o kadar da donanımı, altyapı ve sosyal çevresiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kentsel dönüşüm çalışmalarımız büyük önem arz ediyor."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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