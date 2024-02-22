Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Şeker Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Şeker Mahallesi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Şeker Mahallesi\'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki projelerin ve yatırımların devam edeceğini belirtti. Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'de en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti olduğunu ve kendi altyapısını üreten merkez olduğunu vurguladı. Ayrıca, belediyenin kamu veya özel bir bankaya borcu olmadığını da aktardı.

22.02.2024 15:53
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, mahallelerde proje ve yatırımların devam edeceğini belirtti.

Kocasinan'a 9 yıldır hizmet ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlçemizde her bir cadde ve sokakta izimiz var. Kayseri'de en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti, Kocasinan Belediyesinin. Agrega üretim tesisi de Kayseri'de tek, kendi agregasını, kendi altyapısını, kendi mıcırını üreten merkezdir. Özellikle geçen sene aldığımız asfalt freze aracı, bir tek Kocasinan Belediyesinde var. Bunlar, öz sermayemizle 5 yıl içerisinde üreterek yapmış olduğumuz işlerdir."

Çolakbayrakdar, kamu veya özel herhangi bir bankaya borçlarının bulunmadığını da aktardı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Şeker Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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