Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla iftar programında buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla iftar programında buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Çolakbayrakdar, ramazan ayının son günlerine yaklaştıklarını belirterek, dua ederek, Ramazan Bayramı'nın huzurlu geçmesini temenni etti.

05.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programına katılarak vatandaşlarla oruç açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde iftara katılan Çolakbayrakdar, ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, ramazan ayının son günlerine yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla iftar programında buluştu - Son Dakika

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