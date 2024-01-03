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Kocasinan Belediyesi 2024'ün İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 2024'ün İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında 2024'ün ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 25 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı. Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi ve Erkilet Osmangazi mahallelerine yeni yapılan 3 parka isim verildiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi 2024\'ün İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
03.01.2024 - 09:31,
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Kocasinan Belediyesinde 2024'ün ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 25 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi ve Erkilet Osmangazi mahallelerine yeni yapılan 3 parka "Şerife Bacı", "Cumhuriyet" ve "100. Yıl" isimleri verildiğini belirtti.

Kocasinan'da birbirinden önemli projelere imza attıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "İnşallah 2024 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. 2024 yılı, şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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