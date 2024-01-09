 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasinan Belediyesi 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesi 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahasını ilçeye kazandırdıklarını açıkladı. Amacın milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesi olduğunu belirten Çolakbayrakdar, evlatlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kocasinan Belediyesi 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yaptı
09.01.2024 - 12:58,
Abone Ol

Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, önemli konu başlıklarından birinin gençler ve çocuklar olduğunu, gençlerin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler ürettiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, gençlerin daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park, yaşam alanları yaptıklarını ve 9 yılda 17 basketbol, 67 de futbol sahasını ilçeye kazandırdıklarını aktardı.

Amaçlarının sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesi olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, basketbol, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yaptı - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi 9 yılda 17 basketbol ve 67 futbol sahası yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement