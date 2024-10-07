Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 18 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesinin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Yeşilmahalle, Beydeğirmeni, Ertuğrulgazi, Mimarsinan, Pervane, Sümer ve Erkilet Camikebir mahallelerine ait imar plan maddeleri de ele alındı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan yeni parka, şehit Kerim Tanrıkulu isminin verilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri halkına daha iyi hizmet sunabilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.