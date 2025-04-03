Kocasinan'da Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Doğu Sanayi Bölgesi'nde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını bildirdi.

Bahar mevsimiyle yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Otopark, kavşak, cadde ve bulvarlar gibi yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tamamlamış olduğumuz 95. caddeyi, 6373 ile birlikte 6316 caddeye bağlayacak olan çevre düzenlemesi, kavşak ve bulvar bölgenin trafik yükünü azaltacak. Her bir mahallemizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."