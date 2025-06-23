Kocasinan\'da Çocuk Pencereden Düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde birinci kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Suriye uyruklu M.A, Sahabiye Mahallesi Dr. Ayhan Ada Caddesi'nde bulunan binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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