Kocasinan'da Gecekondu Yıkımları Başladı - Son Dakika
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Kocasinan'da Gecekondu Yıkımları Başladı

Kocasinan\'da Gecekondu Yıkımları Başladı

Başkan Çolakbayrakdar, eski yapıların yıkımını inceledi ve yeni yol düzenlemeleri müjdesini verdi.

02.05.2025 12:11
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yıkımına başlanan eski yapıların bulunduğu bölgedeki çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kronik imar sorunun çözülmesinin ardından eski evlerin yıkım çalışmalarını kontrol eden Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, vatandaşların rızası doğrultusunda bu süreci sabırla ve titizlikle yürüttüklerini belirterek, gecekonduların yıkımıyla yapılacak yeni yol ve çevre düzenlemelerinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Bölgedeki mülkiyet sıkıntılarına rağmen uzun yıllar süren bekleyişin ardından birçok yerin çözüme kavuşturulup vatandaşların hizmetine sunulduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunusemre Mahallesi'nde yapacağımız yol için 5 yıldır beklediğimiz gecekondu yıkım çalışmaları tamamlandı ve hafriyatın kaldırılmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu gecekondunun yıkılabilmesi için tam 5 yıldır sabırla bekledik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yürüttüğümüz bu süreç, adeta iğne oyası işler gibi titizlikle takip edildi. İmar anlaşmaları doğrultusunda, vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruyarak kamuya devrin sağlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Diğer gecekonduların da yıkılmasıyla Bağdat Caddesi'ni Lokman Caddesi'ne bağlayacak olan Oyalı Sokak'ın açılması için çalışmalarımıza başlıyoruz."

Kaynak: AA

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