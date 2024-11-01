Kocasinan'da Muhtarlarla Yatırım Toplantısı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sonbahar döneminde yapılan çalışmalar ve 2025 yılı yatırımları için muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu'nda farklı günlerde gerçekleştirilen toplantılara, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, taleplerini not aldı.

Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin takipçisi olacağını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçeyi hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerine belirtti.

Muhtarlara teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızla mahallelerimize yapılması gereken çalışmalar, devam eden hizmetler ve her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış konuları istişare etmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızla istişareler neticesinde tüm mahallelerimizi 8 bölgeye ayırdık. Mahalle muhtarlarımıza hem daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde her bir bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini muhtarlarımızdan daha fazla dinlemiş oluyoruz."

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür etti.