Kocasinanlı Sporcular Turnuvada Başarı Elde Etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Nevşehir'de düzenlenen "WTT Youth Contender" turnuvasında derece elde eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi milli sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman'ı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı kategorisinde Kenan Eren şampiyon oldu, "Karışık Çiftler" kategorisinde partneri Nil Başaran ile ikincilik elde etti.

Bu sonuçlarla, Kenan Eren dünya sıralamasında 15 yaş altı erkekler kategorisinde 45'inci sıraya yükseldi.

Turnuvada, Ayten Ceren de 15 yaş altı kategorisinde üçüncülük elde etti.

Spor yatırımlarının başarılarla taçlandığını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar."