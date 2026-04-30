Kocatepe Kültür Merkezi, Beş Ayda 25 Bin Başkentliyi Ağırladı - Son Dakika
Kocatepe Kültür Merkezi, Beş Ayda 25 Bin Başkentliyi Ağırladı

30.04.2026 13:04  Güncelleme: 13:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenerek 2025 yılında yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören merkezde, beş ay gibi kısa bir sürede 100’ün üzerinde etkinlik düzenlenirken 25 binden fazla Başkentli de kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya geldi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenerek 2025 yılında yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören merkezde, beş ay gibi kısa bir sürede 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenirken 25 binden fazla Başkentli de kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, ücretsiz etkinliklerle Başkentlilerin yoğun ilgisini görüyor. Modern altyapısı ve çok yönlü programlarıyla dikkati çeken merkez, kısa sürede Ankara'nın önemli kültür sanat noktalarından biri haline geldi.

Kültür ve sanatın buluşma noktası

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkezde; söyleşiler, konserler ve sahne gösterileri düzenleniyor. Uluslararası müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapan merkez, "Kocatepe Sohbetleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerde sanat ve edebiyat dünyasından birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Merkezde çocuklara yönelik etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunları ve müzik etkinlikleriyle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kocatepe Kültür Merkezi'nde, beş ay gibi kısa bir sürede 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenirken 25 binden fazla Başkentli ağırlandı.

70'den 70'e Başkentliler kültür ve sanatta buluştu

Kocatepe Kültür Merkezi'nin ağırlıklı olarak söyleşi ve müzik etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, "Artık uluslararası müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapıyoruz. Bizim kendi öz kültürümüze ait Türk müziği eserlerini de icra ediyoruz salonlarımızda" dedi.

Kocatepe Sohbetleri kapsamında pek çok ünlü ismi Başkentlilerle buluşturduklarını kaydeden Köroğlu, "Ankaralılarla Selçuk Şirin, Dilek Hanif, Ayşe Kulin, Buket Uzuner ve Cahit Berkay gibi çok sevilen ismi buluşturduk. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"rsal bölgelerdeki çocuklar kültür ve sanatla buluşuyor"

Merkezde Başkentli minikler için de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Köroğlu, "Çocuklar için çok güzel bir projemiz var. Kent Orkestramız ve Şehir Tiyatroları ekibimizle birlikte; Ankara'nın kırsal bölgelerindeki kültür ve sanata erişimi çok mümkün olmayan çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Yüzlerce çocuk… Onları orkestraya davet edip şeflik yaptırıyoruz, enstrümanları tanıtıyoruz. O sırada hayal perdesinden kendi öz sanatımız olan Karagöz ve Hacivat da onlara eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

"25 binden fazla Ankaralıyı salonumuzda ağırladık"

Merkezin yenilendiği günden bu yana Ankaralılara sunduğu etkinliklerden bahseden de Köroğlu, "680 kişilik oturma kapasiteli bu salonumuzda; 5 ay gibi kısa bir sürede yüzden fazla içerik ürettik. 25 binden fazla Ankaralıyı salonumuzda ağırladık. Çocuklar, gençler ve yaşlılar olmak üzere her kesimden Ankaralıyı gerçekleştirdiğimiz ücretsiz kültür sanat etkinliklerinde bir araya getirdik" dedi.

Merkezde ücretsiz olarak sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmek için "Biletini al" uygulaması üzerinden rezervasyon oluşturmak yeterli olacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kocatepe Kültür Merkezi, Beş Ayda 25 Bin Başkentliyi Ağırladı - Son Dakika

